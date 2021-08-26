Каладзе объявил войну пандемии коронавируса

Мэр Тбилиси Каха Каладзе почтил минутой молчания память погибших от COVID-19.

"Мы сегодня на войне против пандемии и должны обязательно победить, победить с помощью друг друга и с помощью поддержи. Сегодня линия фронта проходит по ответственности каждого человека", - приводит слова Каладзе "Спутник Грузия".

Напомним, что за последние сутки в Грузии от COVID-19 умерли 79 человек, что является самым высоким показателем смертности с начала коронавирусной пандемии.