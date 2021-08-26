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Россия завоевала еще одно золото на Паралимпиаде

Россия завоевала еще одно золото на Паралимпиаде

Российский пловец Андрей Калина стал первым в заплыве на 100 м брассом на летних Паралимпийских играх в Токио.

Его победное время составило 1 минуту 07,24 секунды. Отмечается, что 2,67 секунды он опередил испанца Оскар Сальгеро Галистео, который финишировал вторым. Бронза досталась представителю Китая Яну Гуанлуну (+3,24).

Стоит добавить, что Калина принес России пятую награду высшей пробы на Паралимпийских играх. Сам пловец теперь является четырехкратным паралимпийским чемпионом.

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Вестник Кавказа

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