В Карачаево-Черкесии собрали урожай экспериментальных персиков

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии собрали первый урожай персиков, выращенных в экспериментальном саду, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Первый экспериментальный персиковый сад площадью 1 гектар в республике заложили в прошлом году, и сегодня мы собираем урожай – чуть больше тонны довольно крупного, сочного и, конечно же, вкусного фрукта", - говорится в сообщении регионального лидера, опубликованного в Instagram.

Также Темрезов отметил, что в дальнейшем в этом саду планируется собирать до 20−30 т персиков в год. Помимо этого, местные аграрии выращивают нектарины.