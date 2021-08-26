"Гадалка" заменила фальшивками $4,5 тыс пенсионерки в Западном Казахстане

Подозреваемая в крупном мошенничестве задержана в Западно-Казахстанской области, об этом пишут СМИ.

Преступление было совершено 23 августа в селе Акжайык Теректинского района, сообщает издание "Мой город".

"82-летняя женщина находилась дома, когда к ней пришла незнакомая дама и предложила провести диагностику физического состояния. По словам потерпевшей, она сказала ей, что на нее наведены порчи и различные болезни, и она все это может убрать и почистить", - пояснили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Для "очищения" же злоумышленнице понадобились все наличные деньги, хранящиеся дома. Потерпевшая, поверив "гадалке", отдала ей 1,9 млн тенге (почти $4,5 тыс). Спустя некоторое время мошенница вернула купюры, вежливо попрощалась и уехала на ждавшей ее машине.

Супруг потерпевшей, вернувшись домой, попросил продавца ближайшего магазина проверить купюры на подлинность с помощью специального сканера, они оказались фальшивыми.

Полицейские объявили план перехвата, мошенников отследили по камерам видеонаблюдения, и той же ночью их доставили в отдел. Похищенные деньги удалось изъять частично.

Ведется досудебное расследование по ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Мошенничество".