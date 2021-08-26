Путин призвал обеспечить жителей Северной Осетии качественной водой

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, в ходе которой призвал решить вопрос с качеством воды в республике.

По словам главы государства, в РФ реализуются большие программы, связанные с развитием ЖКХ. "Нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что ещё с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять", - сказал российский лидер.

Также глава государства призвал обеспечить дополнительные места в дошкольных учреждениях. "Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я Вас прошу об этом не забывать. А из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь", - подытожил Путин.