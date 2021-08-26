Вербовщик ИГИЛ получил 10 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставропольского края Икболжона Шамшидинова, которого обвиняли в призывах к терроризму и вербовке знакомых в ряды боевиков, сообщает пресс-служба суда.

Шамшидинов назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

"Суд установил, что осужденный в 2019 году в Ставрополе разместил в соцсетях видеозаписи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. В 2020 году он же неоднократно убеждал двух своих знакомых принять участие на территории Сирии в деятельности запрещенных в России террористических организациях "ИГИЛ" и "Джебхат ан-Нусра", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что приговор вынесен по части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к терроризму") и части 1.1 статьи 205.1 ("Вербовка в ряды террористов") УК РФ.