Водитель рейсового автобуса обворовал пассажира в Дагестане

Житель Южно-Сухокумска лишился рюкзака во время поездки в рейсовом автобусе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Мужчина обратился в полицию с жалобой на то, что из салона рейсового автобуса был украден его рюкзак с 250 тысячами рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний житель Москвы - водитель этого автобуса.

"В отделе полиции мужчина в содеянном сознался и рассказал, что похищенные из рюкзака деньги, принадлежавшие потерпевшему, он потратил на личные нужды", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".

Против подозреваемого открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).