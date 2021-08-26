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Афганистан объединил Россию и США

Афганистан объединил Россию и США

Ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поэтому, по словам официального представителя Кремля, с большой долей вероятности контакты между Россией и США продолжатся.

Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов, продолжатся ли контакты между Россией и США по ситуации в Афганистане. "Безусловно, ситуация требует обмена мнениями, обменом информацией, поэтому с большой долей вероятности так или иначе эти контакты продолжатся", - приводят слова Пескова РИА Новости.

Кроме того, он напомнил о том, что на неделе было сообщение о телефонном разговоре секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого стороны особое внимание уделили двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности, также ситуации в Афганистане.

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Вестник Кавказа

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