Порье сравнил Махачева с Хабибом

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье поделился своим мнением по поводу конкуренции в легком дивизионе.

"На протяжении последних лет легкий дивизион был одним из самых конкурентных, если не самым конкурентным в UFC. Здесь было тяжело в течение многих лет, много претендентов ждали своего шанса", - приводит слова Порье Sports.ru.

Боец также сравнил россиянина Ислама Махачева с экс-чемпионом среди легковесов Хабибом Нурмагомедовым, назвав того самым сложным соперником.

"Самым сложным соперником на своем пике для меня был Хабиб Нурмагомедов, но сейчас его нет. Возможно, это Ислам Махачев. У него похожий стиль", – добавил Порье.