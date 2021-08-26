Представитель Казахстана завоевал золото Паралимпиады

Представитель Казахстана Давид Дегтярев стал победителем Паралимпйиских игр-2020 в Токио по пауэрлифтингу. Это пока первая медаль в копилке республиканской сборной.

Спортсмен, выступающий в категории до 54 кг, обеспечил себе победу с первой пытки, подняв 170 килограммов. Лучший результат Давида – 174 кг.

На втором месте представитель Франции Аксель Бурлон (165 кг), бронза у грека Димитруса Бакохристоса (165 кг). Победа была отдана спортсмену из Франции, так как он был легче по весу.