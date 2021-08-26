Детские психологи станут доступны для всех юных жителей Тбилиси

Кабинеты детских психологов начнут действовать в пяти районах Тбилиси, об этом рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании.

По его словам, цель проекта - защита интересов детей и предоставление им психологической помощи.

Как уточняет Sputnik Грузия, ребенок сможет поговорить с психологом наедине, без других лиц. Попасть на прием к специалисту смогут все несовершеннолетние, кому потребуется такая помощь.

Проект реализован при участии Агентства соцопеки и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA). Кабинеты психологов появятся в детском саду N119 Чугуретского района, в детском саду N73 в Сабурталинском районе, а также в детском саду №191 в Крцанисском районе.