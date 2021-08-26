Сочи предупредили о надвигающемся шторме

В Главке МЧС РФ по Краснодарскому краю проинформировали о том, что в Сочи было объявлено штормовое предупреждение до 29 августа.

Кроме того, с 27 по 29 августа местами в северной половине края, в центральных (исключая МО Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса.

В пресс-службе ведомства отметили, что штормовое предупреждение было объявлено из-за жаркой и сухой погоды: воздух будет прогреваться до +31 градуса.