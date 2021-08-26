Власти Сочи озвучили число вакцинированных туристов

Российские туристы, прибывающие на отдых в Сочи, демонстрируют высокую организованность в отношении требований к вакцинации от коронавируса, - сообщил руководитель управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

"Из общего количества туристов, которые находятся в местах размещения, порядка 80% приезжают на курорт с сертификатами о вакцинации. Остальные делают прививки в течение трех дней", - рассказал Митников, передает "Интерфакс".

Все гости города-курорта заселяются в санатории, уже имея прививочный сертификат либо же медотвод. В случае отказа от добровольного согласия на прохождение вакцинации в течении трех дней со дня вселения ему отказывают в заселении.

"Туристов, желающих сделать прививку, доставляют в пункт вакцинации на автобусах", - подчеркнул руководитель управления социальной политики администрации Сочи.