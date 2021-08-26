Кадыров заявил о готовности России к ЧМ по волейболу

Вся инфраструктура, необходимая для успешного проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года, готова, сообщил замглавы Минспорта РФ Азат Кадыров.

По его словам, организаторам пригодился опыт, полученный при подготовке Чемпионата мира по футболу. "Готовность в городах, которые примут турнир, высокая, инфраструктура готова. В каждом регионе локальный оргкомитет возглавляет глава региона", - сказал он.

Кадыров подчеркнул, что организаторы рассчитывают на 100% заполняемость стадиона. "Рассчитываем, что трибуны будут полные. Не менее полумиллиона болельщиков ожидаем увидеть вживую и десятки миллионов тех, кто будет смотреть по трансляциям", - приводит слова собеседника ТАСС.

Сегодня – ровно за год до начала чемпионата мира – на Манежной площади в Москве были запущены часы, символизирующие отсчет до старта турнира. Матчи чемпионата будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.