Мэром Тбилиси может стать бизнесмен из Нигерии

Живущий в Грузии нигерийский бизнесмен Ричард Аринзе Огбунуджу зарегистрировался в качестве кандидата в мэры Тбилиси.

Кандидатуру Огбунуджу на пост мэра Тбилиси на выборах в сакребуло (органы местного самоуправления), которые пройдут 2 октября, выдвинул инициативный субъект "Наша объединенная Грузия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК, передает Грузия Online.

Нигерийский бизнесмен уже несколько лет живет в Грузии. Он теолог, выпускник факультета международных отношений, говорит на нескольких языках и пытается познакомить грузин и африканцев друг с другом.

Ричард Аринзе Огбунуджу женат на грузинке и хорошо владеет грузинским языком.