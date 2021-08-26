СКФО предупредили об усилении жары

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до конца августа прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до 30−35 градусов, осадки ожидаются только в горах Кавказа.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, это связано с направленностью воздушных потоков, которые откроют дорогу воздушным массам из Средиземноморского бассейна. "До конца августа в южном регионе можно рассчитывать на повышение дневных температур постепенно до 30−35 градусов. При этом рассчитывать на дожди не стоит", - цитирует собеседницу ТАСС.

Также она отметила, что осадки вероятны в горных районах Северного Кавказа, в равнинной же части – в степях Ростовской, Волгоградской областей, Калмыкии, ожидается сухая жаркая погода.

В Крыму, на Кавказе и территории Ставрополья до конца августа будет стоять 30-градусная жара.