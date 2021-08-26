Турция начала вывод своих военных из Афганистана

Первые турецкие военные, выведенные из Афганистана, прилетели в Анкару, - сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

"Самолет с 345 турецкими военными, вывезенными из Афганистана, приземлился в Анкаре", - сказал представитель авиакомпании, добавив, что самолет прибыл из Исламабада, куда были первоначально вывезены турецкие военные из Афганистана, передает РИА Новости.

Накануне Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.

Напомним, Турция предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США, если будет выполнен ряд выдвинутых ею условий, однако представитель движения запрещенной в России террористической организации "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом видеть турецких солдат в Афганистане не хотят.