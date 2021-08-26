Главная » Новости

Азербайджан вывел миротворцев из Афганистана

Азербайджан вывел миротворцев из Афганистана

Азербайджанские миротворцы покинули Афганистан, такое сообщение распространило министерство обороны АР.

В нем говорится, что 120 миротворцев, выполнявших задачи в международном аэропорту Кабула, были эвакуированы из Афганистана сегодня около 01:00 (полночь мск).

В ведомстве уточнили, что миротворцы, их оружие и военное имущество были самолетом доставлены в Анкару, в Азербайджан они вернутся в ближайшее время.

"Успешно справившись с поставленными задачами совместно с силами братской Турции, азербайджанские миротворцы выполнили свои обязанности на высоком профессиональном уровне, обеспечив безопасность в Афганистане", - подчеркнули в министерстве.

1480 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!