В России вновь растет число смертей от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 19,6 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 712, в Петербурге - 1 301, в Московской области - 726. В Ставропольском крае - 358 новых случаев, в Крыму - 331, в Краснодарском крае - 252, в Дагестане - 185, в Чечне - 149, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 70, в Адыгее - 57, в Карачаево-Черкесии - 48.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 6 804 910 человек.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 6 824 540 человек.