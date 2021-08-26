В Симферополе частично пропал интернет

Строители повредили около 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов Крыма. Это привело к отключению проводного интернета у части абонентов Симферополя и пригородов, сообщил помощник главы республики Олег Крючков.

"При проведении земляных работ подрядчиком АО "Генбанк" ООО "ЭК Сота-Строительство" 25 августа 2021 года ориентировочно в 21:00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова г. Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым", - сказал он, передает ТАСС.

По словам Крючкова, операторы связи в оперативном порядке приступили к проведению аварийно-восстановительных работ.