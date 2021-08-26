Киргизский полигон "Эдельвейс" примет учения сил ОДКБ

В сентябре в Киргизии пройдут совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В период с 7 по 9 сентября на полигоне Эдельвейс в Киргизии состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", - отметили в штабе, передает ТАСС.

В ходе маневров воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии отработают подготовку и ведение боевых действий Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ, - уточнили в пресс-службе.