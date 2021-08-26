Пропавших после схода селей в Дагестане будут искать водолазы

Поисково-спасательные работы в Гунибском и Левашинском районах Дагестана возобновятся с использованием плавсредств и водолазов, информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что после схода селей там пропали пять человек. Накануне было обнаружено тело одного из пропавших.

"В Гунибском районе запланировано обследование реки Аварское Койсу с использованием плавредства, также продолжится работа кинологической службы и поиски по береговой зоне реки", - говорится в сообщении.

"В Левашинском районе запланированы водолазные погружения, а также поиски по берегу реки Казикумухское Койсу", - также сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Накануне поисковые работы были заершены в 21:00 в связи с наступлением темноты, а сегодня с 6:00 поиски возобновились.