Метро в Ташкенте будет работать дольше

Все линии Ташкентского метрополитена будут работать с 05:00 до 00:00 часов, также на них сократят интервалы движения поездов, - сообщили в "Узбекистон темир йуллари".

"С расширением Ташкентского метрополитена и открытием новых линий в густонаселенных районах столицы пассажиропоток увеличился вдвое. Метрополитен организовал работу подвижного состава, исходя из имеющихся возможностей и мощностей, график движения поездов изменился. В часы пик на платформах станций и в подвижных составах стали наблюдаться скопления пассажиров", – отметили в железнодорожной компании, передает Podrobno.uz.

В ближайшее время в Ташкент прибудут 20 современных вагонов метро, из которых будут сформированы пять поездов - они разгрузят Чиланзарскую линию, где наблюдается самый большой пассажиропоток.

"Между тем, скоро начнется новый учебный год, поэтому в связи с ожидаемым приростом пассажиропотока на метрополитене, начиная с 30 августа этого года, вводится новый график движения поездов", – подчеркнули в "Узбекистон темир йуллари".

Напомним, до сегодняшнего дня Юнусабадская и Кольцевая надземная линии Ташкентского метрополитена работали с 06:00 до 23:00 часов.