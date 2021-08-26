Парламент Армении принял "новый курс" Пашиняна

Национальное собрание Армении приняло программу правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

За нее отдали голоса 70 депутатов, уточняет Sputnik Армения.

Обе оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") отказались участвовать в голосовании и покинули зал заседаний, так что судьба программы решалась только законодателями от правящей партии "Гражданский договор".

Ранее, представляя программу в парламенте, Пашинян заявил, что Армения готова к запуску процесса делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, выразил сожаление, что "из-за политического шума не удалось весной достичь запланированного результата". "Нестабильная ситуация на ряде участков армяно-азербайджанской границе является серьезной угрозой для начала этих процессов", - сказал он.

Кроме того, премьер подчеркнул, что для установления мира и стабильности в регионе принципиально важны налаживание и развитие отношений с соседними странами, указал, что Ереван настроен на преодоление враждебности в отношениях с некоторыми соседями, отметил, что меры по разблокированию коммуникаций помогут создать атмосферу мира и взаимовыгодного существования на Южном Кавказе, а также дадут возможность снять многолетнюю экономическую блокаду страны.

Глава кабмина также заявил о важности возобновления переговорного процесса на высшем уровне - но в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в очередной раз выразив мнение о том, что нагорно-карабахский конфликт якобы еще не урегулирован, и именно этот вопрос и должен обсуждаться на переговорах.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, стоит ожидать, что после принятия программы нового правительства Армения будет стремиться к исполнению ноябрьского и январского Заявлений, но не безусловно, а с выдвижением собственных условий.

"К примеру, Армения будет говорить о готовности урегулировать отношения с Азербайджаном вплоть до подписания мирного договора – однако если Баку отмечает, что в мирном договоре должно быть взаимное признание территориальной целостности двух стран, то Ереван станет требовать прописать в документ некий особый статус для той территории Карабаха, где живут армяне, чтобы эта земля была больше связана с Арменией, чем с Азербайджаном", - пояснил он.

"То же самое с Турцией: Армения будет стремиться к урегулированию армяно-турецких отношений, но не безусловно, а требуя, чтобы Анкара признала турецкую ответственность за события 1915 года. Понятно, что ни Азербайджан, ни Турция с таким подходом Еревана к урегулированию отношений не согласятся. Армения, как правило, требует очень многого для себя и весьма радикально, в результате переговоры постоянно заводятся в тупик. Характерный пример – это переговоры по мирному решению нагорно-карабахской проблемы, которые длились более 25 лет и ни к чему не привели. Хотя Россия разработала "казанскую формулу", по которой существовал реальный компромисс и Армения получала гораздо больше, чем имеет сейчас, армянские власти захотели большего, что завершилось войной", - напомнил Сергей Марков.

Директор Института политических исследований добавил в связи с этим, что Армения может попытаться растянуть исполнение ноябрьского и январского Заявлений на столь же долгий срок, что и переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Политическая воля у Армении на стабилизацию мира с Азербайджаном есть, но есть и политический страх: власти считают, что не могут идти на дальнейшие уступки. Армянское общественное мнение состоит в том, что премьер-министру Николу Пашиняну не стоило соглашаться на вывод войск из азербайджанских районов. При этом забывается, что Пашинян сделал это ради сохранения жизней тысяч армянских солдат, окруженных азербайджанской армией в районе Ханкенди, и если бы боевые действия продолжались, они были бы уничтожены и тысячи армянских семей потеряли бы своих сыновей. Тем не менее, это давление общественного мнения делает политическую волю Пашиняна весьма условной: он будет искать какие-то хитрые пути к миру с Азербайджаном, но стараться вместе с тем понравиться армянским радикалам. А это вряд ли возможно", - заключил Сергей Марков.