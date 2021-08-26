"Невинномысский Азот" начал производство медицинского кислорода

Завод "Невинномысский Азот" вышел на проектную мощность и меньше чем за неделю отгрузил в больницу города почти семь тонн медицинского кислорода, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Невиноммыска Михаил Миненков.

Право отпускать этот жизненно важный сегодня продукт невинномысское предприятие получило в конце июля. Тогда завершилась фармацевтическая экспертиза, и Минздрав России включил продукцию в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения, - передает "АиФ-Сиаврополье".

Производственные мощности завода позволяют производить четыре тонны жидкого медицинского кислорода в сутки.

Напомним, глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил наладить в крае выпуск медицинского кислорода.