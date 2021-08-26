Казахстанских военнослужащих будут поить кумысом

Старший офицер направления департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС Казахстана Руслан Тапашев рассказал о новом рационе казахстанских военнослужащих.

"Для дальнейшего улучшения питания военнослужащих совместно с Казахстанской академией питания проводится работа по усовершенствованию продовольственных норм пайков для военнослужащих с учетом особенностей национальной кухни. Планируется дополнительно включить в рацион питания военнослужащих мясо конины, баранины, верблюжатины, утки, гуся и разных видов рыбы", - приводит слова Тапашева "Спутник-Казахстан".

Он также отметил, что в рацион военнослужащих добавят кумыс, шубат и курт. По его словам, это поможет улучшить ассортимент питания.