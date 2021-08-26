На базе бесланской школы №1 откроется центр профилактики терроризма

В североосетинском Беслане на базе средней школы №1, захваченной террористами в 2004 году, будет создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма в Беслане - об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом, на реализацию которого выделено 75 млн рублей, предусмотрена реставрация здания, которое теперь является памятником культурного наследия. Выделенное финансирование поможет завершить строительство центра до конца 2022 года, в частности, обеспечит его готовность на 30% в 2021 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Перед реставраторами стоит задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения не будут восстановлены полностью. Специалисты проведут работы по консервации, чтобы остановить дальнейшее разрушение стен, в помещении актового зала оборудуют проекционный зал с местами для зрителей, где будут в постоянном режиме транслироваться документальные хроники, а в классах будет развернута экспозиция, рассказывающая о трагедии и ее последствиях.

Часть помещений отдадут под выставку, посвященную крупнейшим терактам в мире.

Помочь с началом строительства центра Мишустина попросил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Председатель кабмина отметил, что трагедия в Беслане потрясла всю страну и весь мир, и после возвращения в Москву поручил Минэкономразвития, Минфину и Минкультуры выделить средства на эти цели.