Минобороны Азербайджана: военнослужащий Джамиль Бабаев самовольно покинул госпиталь

В Минобороны Азербайджана сегодня прояснили информацию армянских СМИ о задержании в зоне ответственности российских миротворцев азербайджанского солдата Джамиля Бабаева.

По данным МО АР, Джамиль Бабаев действительно находится в зоне ответственности российских миротворцев. Уточняется, что это солдат-сверхсрочник, который самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.

Азербайджанским следствием против Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие.