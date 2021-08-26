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Минобороны Азербайджана: военнослужащий Джамиль Бабаев самовольно покинул госпиталь

Минобороны Азербайджана: военнослужащий Джамиль Бабаев самовольно покинул госпиталь

В Минобороны Азербайджана сегодня прояснили информацию армянских СМИ о задержании в зоне ответственности российских миротворцев азербайджанского солдата Джамиля Бабаева.

По данным МО АР, Джамиль Бабаев действительно находится в зоне ответственности российских миротворцев. Уточняется, что это солдат-сверхсрочник, который самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.

Азербайджанским следствием против Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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