Раиси провел первое заседание правительства Ирана

В четверг состоялось первое заседание нового правительства Ирана под председательством президента страны Эбрахима Раиси.

В ходе заседания было объявлено о принятии Декларации руководителей народного правительства, в ней содержатся десять пунктов, которых должно придерживаться правительство.

В числе основных мер, отмеченных в документе, - противодействие коррупции, верховенство закона и потребности людей как приоритет для принятия решений властями ИРИ. Декларацию обязаны подписать все члены кабинета министров.

Накануне иранский парламент выразил доверие новому составу правительства страны, представленному президентом республики.