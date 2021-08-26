Главная » Новости

Раиси провел первое заседание правительства Ирана

Раиси провел первое заседание правительства Ирана

В четверг состоялось первое заседание нового правительства Ирана под председательством президента страны Эбрахима Раиси.

В ходе заседания было объявлено о принятии Декларации руководителей народного правительства, в ней содержатся десять пунктов, которых должно придерживаться правительство.

В числе основных мер, отмеченных в документе, - противодействие коррупции, верховенство закона и потребности людей как приоритет для принятия решений властями ИРИ. Декларацию обязаны подписать все члены кабинета министров.

Накануне иранский парламент выразил доверие новому составу правительства страны, представленному президентом республики.

715 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!