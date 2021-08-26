Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Павлодаре

Легковушка въехала в забор частного дома в Павлодаре, жившие в доме женщина и ребенок были госпитализированы.

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, по проспекту Назарбаева, 271 водитель автокрана, перед выполнением поворота направо, не занял крайнее положение на дороге. В результате водитель Iveco Daily изменил направление и врезался в заброшенное ограждение.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения области Эльмиры Темиргалиевой, с места происшествия госпитализированы 21-летняя женщина и 5-летний мальчик.

По факту проводится проверка, назначены экспертизы, передает Sputnik Казахстан.