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Армянская оппозиция бойкотирует голосование по программе Пашиняна

Армянская оппозиция бойкотирует голосование по программе Пашиняна

Оппозиционные националистические фракции Национального собрания РА - "Армения" и "Честь имею" - отказались принимать участие в голосовании по программе правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщают СМИ.

Депутаты покинули зал заседаний парламента после выступления главы фракции "Армения" Сейрана Оганяна.

Таким образом они бойкотируют итоговое выступление премьер-министра, пишет Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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