Армянская оппозиция бойкотирует голосование по программе Пашиняна
Оппозиционные националистические фракции Национального собрания РА - "Армения" и "Честь имею" - отказались принимать участие в голосовании по программе правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщают СМИ.
Депутаты покинули зал заседаний парламента после выступления главы фракции "Армения" Сейрана Оганяна.
Таким образом они бойкотируют итоговое выступление премьер-министра, пишет Sputnik Армения.
Вестник Кавказа
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