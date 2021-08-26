Тбилисскую улицу защитили от оползня (ВИДЕО)

Сегодня в Тбилиси во второй половине дня для двухстороннего движения откроется улица Мачавариани, - сообщили в столичной мэрии.

В оползневой зоне в районе улицы завершается основной этап превентивных работ, завершилась и основная часть инфраструктурных работ новой дороги, связывающей улицу Мачавариани и проспект Геловани.

"В течение всего этого времени проходили укрепительные работы, чтобы передвижение там было безопасным. Были использованы все технологии, существующие в мире и связанные с оползневыми зонами. Самое главное - передвижение на улице Мачавариани стало безопасным", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Sputnik Грузия.

Уже проложены нижние слои асфальта, а после завершения укрепительных работ будет сделана и верхняя часть дороги, а в скором времени на улице Мачавариани заработает LED-освещение.

Напомним, движение на улице Мачавариани было перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. С него могло сорваться до 800 тыс кубометров земляной массы и обрушиться на город.