Воронежский суд начнет рассмотрение договорного матча в Профессиональной футбольной лиге

В Железнодорожном районном суде Воронежа 3 сентября пройдет предварительное слушание по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче, состоявшемся в 2019 году в рамках первенства зоны "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги. Матч между песчанокопской "Чайкой" и новороссийским "Черноморцем" завершился со счётом 3:1 в пользу ростовчан.

Следствие установило, что сговор произошел между одним из бывших руководителей "Чайки" и главным тренером ФК "Черноморец". Из материалов дела следует, что представитель ростовчан предложил краснодарцам сумму в размере не менее 500 тыс рублей за умышленный проигрыш. В свою очередь тренер новороссийской команды убедил своих подопечных пойти на сговор и проиграть команде соперников. Технический комитет Российского футбольного союза подтвердил, что футболисты проигравшей команды лишь имитировали оборону своих ворот, намеренно отдавая мяч и инициативу соперникам.

Если суд установит, что вина бывшего тренера и шестерых экс-игроков "Черноморца" доказана, их ждет наказание по статье 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), по которой максимально предусмотрено лишение свободы сроком на пять лет и штраф до 100 тыс рублей.