Пылевое торнадо пролетело по двум областям Узбекистана (ВИДЕО)

Торнадо прошло по нескольким областям Узбекистана. Видеозапись с ярким природным явлением опубликована в Telegram-канале "Есть Видео - Узбекистан".

Катаклизм наблюдался, в частности, в Ташкентской и Андижанской областях.

Причину произошедшего назвали в Узгидромете. "Между 15.00 и 16.30 в Ферганской долине и некоторых районах Ташкентской области произошли резкие изменения в разнице атмосферного давления на небольшой площади", - цитирует синоптиков Sputnik Узбекистан.

Перепады же возникли в результате внезапного появления областей высокого давления в высокогорных памирских районах Таджикистана и районов низкого давления в Ферганской долине.

В Узгидромете добавили, что пылевые ураганы во время засушливого лета происходят достаточно часто, серьезной опасности они обычно не несут.

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