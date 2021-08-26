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Природные пожары на западе Казахстана тушат с помощью вертолета

Природные пожары на западе Казахстана тушат с помощью вертолета

В Западно-Казахстанской области пожарные продолжают бороться с огнем в нескольких районах, в настоящее время для тушения пожаров в регионе задействовали вертолет МЧС.

Сейчас пожары полыхают в Акжаикском, Байтерекском и Теректинском районах, площадь возгораний составляет 480 га, из которых 90 га – составляет лесной массив и 390 га сухой травы.

В результате возгораний погибших и пострадавших нет, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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