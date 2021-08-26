Мужчина доехал из Сочи до Магнитогорска за 100 рублей

В Челябинской области задержан мужчина, который путешествовал на сцепке между грузовыми вагонами, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УФО.

Отмечается, что 28-летний турист за 16 дней преодолел более двух тыс километров. В ходе допроса он признался, что таким образом он хотел вернуться в Магнитогорск из Сочи, куда он поехал отдыхать. С собой у него была сумка с вещами и палатка.

Правоохранители составили протокол о нарушении правил поведения в поезде. Мужчине грозит штраф в размере 100 рублей.