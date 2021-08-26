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В Алматы тепловоз протаранил легковушку, есть пострадавшая

Фото: стрингер
Фото: стрингер

Сегодня ночью под тепловоз в Алматы попал автомобиль Toyota Camry.

Шлагбаум на переезде был поднят и светофор не показывал красный свет. когда он выехал на железнодорожные рельсы, - рассказал водитель легкового автомобиля. В этот момент в него въехал тепловоз и протащил несколько метров, прежде чем остановиться, - передает Sputnik Казахстан.

Toyota повисла на железнодорожных путях, на месте происшествия образовалась пробка.

В ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, которую госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют причины и детали происшествия, - говорится в сообщении. 

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