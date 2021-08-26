В Крыму вынесли приговор военному, застрелившему сослуживца в упор

Военнослужащий, застреливший сослуживца, приговорен к десяти годам колонии строгого режима, такое сообщение распространила пресс-служба крымского гарнизонного военного суда.

В судебном заседании было установлено, что в октябре прошлого года военный при сдаче оружия караулом оскорбился из-за слов, сказанных его сослуживцем в его адрес. После этого он выхватил из кобуры у бывшего рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб "обидчику". Пострадавший умер на месте.

"Приговором военного суда военнослужащий осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - цитирует сообщение РИА Новости.

Поступок подсудимого был квалифицирован как умышленное причинение смерти (ч.1 ст.105 УК РФ) и незаконное приобретение огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ), добавили в пресс-службе.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный четырьмя потерпевшими, в результате осужденный заплатит 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.