Стало известно, в каких регионах Казахстана состоится пятничный намаз

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о приостановке пятничных молитв в некоторых регионах республики.

"Есть 19 представительств Духовного управления, но только пять из них приостановили пятничные молитвы. В других регионах пятничные молитвы проходят во дворе мечети. Также даже в дни карантина в стране, когда не совершались пятничные и коллективные молитвы, азан в мечетях не прерывался", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пятничная молитва в мечетях будет совершаться только в Западно-Казахстанской области. Коллективные намазы во дворах мечетей проводятся Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Семипалатинской, Талдыкорганской, Кызылординской, Костанайской областях. В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Карагандинской и Жамбылской областях намаз совершаться не будет.

Стоит добавить, что в управлении призвали верующих соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.