Коронавирусом в Грузии заразились 4128 человек

За минувшие сутки в Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 4128, скончались 79 человек, информирует сайт StopCov. Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 532 171 случая заражения.

Выздоровели 5611 человек, а с начала пандемии – 468 917. Болезнь унесла 7028 жизней.

"Показатель инфицирования: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за неделю – 10,51%. Всего сделано 1 065 848 прививок, в том числе за последние сутки – 26 700", - пишет Sputnik Грузия.