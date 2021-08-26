Авиапарк казахстанской Air Astana пополнился новым аэробусом

В Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев столицы Казахстана сегодня с завода в немецком Гамбурге прибыл новый авиалайнер Airbus A321LR.

Воздушное судно стало шестым авиалайнером этого типа, полученным Air Astana в лизинг от Air Lease Corporation. До конца года ожидается прибытие еще одного воздушного судна, - предает "АиФ-Казахстан".

А321LR – это дальнемагистральная версия A321neo, оснащенная двигателями Pratt & Whitney PW1133G с увеличенным максимальным взлетным весом, оптимизированной конструкцией фюзеляжа и двухклассной компоновкой салона: 16 кресел в бизнес-классе и 150 - в экономическом классе. Кресла оборудованы индивидуальными мониторами.

Напомним, средний возраст самолетов Air Astana – три года, что делает авиапарк авиакомпании одним из самых молодых в мире. Воздушный флот группы компаний Air Astana насчитывает 35 авиалайнеров.