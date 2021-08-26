Ставрополье сообщило о районах-лидерах по числу желающих привиться от COVID-19

На Ставрополье были выявлены районы, которые стали лидерами по вакцинации против коронавируса нового типа, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Лидерами по темпам стали Кочубеевский и Минераловодский округа", - сказал он, отметив, что задачи прививочной кампании были выполнены на 84% и 71%.

В этой связи Владимиров подчеркнул, что случаи заболевания в этих округах становится все меньше.