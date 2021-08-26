Квартирант поживился хозяйским телевизором во Владикавказе

Квартиранта, "заработавшего" на продаже хозяйского телевизора, уличили во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть обратилась 57-летняя жительница республиканской столицы, она попросила принять меры для поиска пропавшего из квартиры плазменного телевизора.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, что к хищению причастен мужчина, ранее снимавший квартиру.

"Сыщики по горячим следам задержали 22-летнего местного жителя, который признался в содеянном и пояснил, что заранее выставил объявление о продаже хозяйского плазменного телевизора в социальных сетях, а уже после переезда в другое жилье забрал и продал его", - отметили в полиции.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Санкция по ней - лишение свободы на срок до 6 лет.