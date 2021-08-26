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Квартирант поживился хозяйским телевизором во Владикавказе

Квартирант поживился хозяйским телевизором во Владикавказе

Квартиранта, "заработавшего" на продаже хозяйского телевизора, уличили во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В дежурную часть обратилась 57-летняя жительница республиканской столицы, она попросила принять меры для поиска пропавшего из квартиры плазменного телевизора.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска выяснили, что к хищению причастен мужчина, ранее снимавший квартиру.

"Сыщики по горячим следам задержали 22-летнего местного жителя, который признался в содеянном и пояснил, что заранее выставил объявление о продаже хозяйского плазменного телевизора в социальных сетях, а уже после переезда в другое жилье забрал и продал его", - отметили в полиции.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Санкция по ней - лишение свободы на срок до 6 лет.

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Вестник Кавказа

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