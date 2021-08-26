Часть кубанских поликлиник перешла на круглосуточный режим работы

Поликлиники 16 муниципалитетов Кубани перешли на круглосуточный режим работы - такое решение краевой Минздрав принял из-за коронавирусной нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В среднем по краю врачи принимают более 6 тыс. вызовов в сутки. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что наибольшая загрузка приходится на 16 районов. Чтобы жители этих муниципалитетов могли получить необходимую медицинскую помощь принято решение перевести выездные бригады поликлиники на круглосуточный режим работы", - рассказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов, передает портал Юга.ру.

Новый режим действует с 25 августа для выездных бригад в Краснодаре, Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске, Армавире, Абинском, Белореченском, Кореновском, Крымском, Кавказском, Мостовском, Северском, Темрюкском, Туапсинском и Тихорецком районах. Фельдшеры на вызове проведут осмотр, окажут помощь, а при необходимости организуют госпитализацию, - добавили в пресс-службе.