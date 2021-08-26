Велогонщик из России стал чемпионом Паралимпиады

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 м на Паралимпиаде в Токио.

В квалификации Асташов установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале он на круг опередил канадского спортсмена Тристена Чернова.

Стоит отметить, что россиянин в феврале прошлого года устроился в службу доставки "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге. Передвигается Асташов на протезах ввиду отсутствия рук и ног.