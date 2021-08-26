Мясников: коллективного иммунитета против коронавируса не будет

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о том, что волны заболеваемостью коронавирусом по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ждать не стоит.

В этой связи он напомнил, что в Европу и США пришла уже четвертая волна, а в России не закончилась третья

"Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения — 13,8 процента", - написал он сообщение в Telegram-канале.