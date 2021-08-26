Лжепожарный и фальшивый трубочист обманывал жителей Бухарской области

В Бухарской области разоблачили мошенника, на протяжении нескольких лет обманывавшего местных жителей. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

По информации ведомства, в последние два года неизвестные злоумышленники регулярно приходили в жилые дома и предлагали платные услуги по чистке дымовых труб, обеспечению пожарной безопасности и проверке электросетей.

В общей сложности преступники выманили минимум 25 тыс сумов у 49 человек - не оказав при этом никаких услуг.

"Было установлено, что данное преступление совершил 27-летний руководитель ООО "Спецконтроль газа и электричества", гражданин Ж. М., проживающий в махалле "Работикалмок" Бухарского района", - цитирует сообщение МВД Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Правоохранители выясняют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.