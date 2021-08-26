Беларусь прекратила вывоз зерна

Минск установил временный запрет на вывоз зерна из Беларуси, в том числе в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение принято в соответствии с постановлением Совета министров.

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - говорится в документе Совмина.

Уточняется, что запрет предполагает прекращение вывоза из страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков, а также семян рапса.