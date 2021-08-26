Конец лета будет жарким – гидрометцентр Кубани

Жителей и гостей Краснодарского края ожидают жаркие и солнечные выходные, а температура воздуха будет только расти, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Погода в последние летние выходные на Кубани будет определяться выносом сухой и теплой воздушной массы с юга, благодаря которой ожидается солнечная и даже жаркая погода", - сообщили в гидрометцентре, передает портал Юга.ру.

Сегодня, 26 августа, в Краснодаре сохранится переменная облачность без осадков. Температура днем составит 31, а ночью – 20 градусов тепла, Порывы ветра днем могут достигать 14 м/c. В крае также переменная облачность, но утром и днем местами возможны кратковременные дожди и гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 32, а ночью могут опуститься до 16 тепла.

В ближайшие двое суток погода сохранится, но температура будет нарастать и к выходным поднимется до 35 градусов тепла днем. Осадков не ожидается.