ВС Армении обстреляли Истису

Армянские подразделения в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана. Такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что ночью с 02:25 до 03:40 (с 01:25 до 02:40 мск) подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечярского района периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС АР в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

Ответным огнем азербайджанские военные подавили противника. Потерь среди личного состава ВС АР нет.

Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.